Comment lutter contre un rhume efficacement ?

Le froid s'est bien installé en France alors comme chaque hiver on se couvre avec un manteau, une écharpe, un bonnet et des gants mais on finit inévitablement par renifler et avoir envie de se moucher. Le rhume reste l'une des maladies les plus courantes, chaque année des millions de personnes consultent pour se faire soigner.

Bien que bénin, le rhume demeure très infectieux et assez contraignant. Et malheureusement, un rhume ne se soigne pas. Il existe toutefois quelques astuces pour apaiser les symptômes du rhume, à savoir le nez qui coule, la toux et le mal de gorge.

Les gestes barrières vous aider à éviter un rhume. Alors lavez-vous les mains fréquemment, toussez dans votre coude et minimisez les contacts physiques tels que la bise ou le serrage de mains. Le meilleur moyen de lutter contre un rhume reste avant tout de s'en prémunir.

Les inhalations pour dégager les voies respiratoires

Pour vous débarrasser rapidement d'un rhume, commencez par nettoyer les voies respiratoires. Le but est de fluidifier le tout afin d'enlever la sensation de nez bouché, ainsi que la gêne pour respirer.

Les inhalations restent l'une des méthodes les plus simples et efficaces contre le rhume. Faites bouillir de l'eau, que vous versez dans un bol. Ajoutez du gros sel et des huiles essentielles, comme l'eucalyptus radiata qui a des propriétés anti-infectieuses. Vous pouvez laisser le mélange s'évaporer dans une pièce, afin de purifier l'air ou alors, mettez-vous au-dessus du bol et respirer les vapeurs pendant 5 à 10 minutes. Cependant, faites attention aux irritations des yeux et du visage.

Vous pouvez également opter pour la méthode "de l'oignon". Cette astuce de grand-mère risque de vous piquer les yeux mais peut s'avérer efficace grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Pour ce faire, coupez un oignon en deux avant d'aller vous coucher et placez-le sur votre table de chevet. Le fait de le respirer toute la nuit, va dégager vos voies respiratoires et déboucher votre nez.

Les inhalations pour apaiser les symptômes

Le rhume est aussi une bonne opportunité pour vous concocter des tisanes. Celle au thym va vous aider à soulager tous les symptômes du rhume. Pour réaliser une tisane au thym, il suffit de faire bouillir dans de l'eau des branches de thym pendant 5 à 6 minutes. Filtrez les branches puis rajoutez dans votre tisane du citron et du miel. Ces deux aliments sont aussi antiseptiques et réduiront les irritations dans la gorge.

Le gingembre permettra de rebooster votre organisme. Il peut se consommer sous forme de tisane. Pour cela, coupez de fines tranches de gingembre que vous disposez dans une tasse, puis versez de l'eau frémissante dessus. Laissez infuser pendant une dizaine de minutes. Il est important de noter que plus vous laisserez infuser, plus le côté piquant du gingembre ressortira. Filtrez la tisane et ajoutez du miel.

Ne pas abuser des médicaments

Toutes les astuces citées précédemment vont vous aider à apaiser vos symptômes mais nullement à guérir plus vite. Pour cela il n'existe aucun recette miracle, il faut attendre. Inutile de se jeter sur le Paracétamol, l’Ibuprofène ou l’Aspirine qui ne vous aideront pas, à moins d'avoir de la fièvre.



En cas de toux grasse, évitez de prendre du sirop. La toux sert à évacuer les sécrétions des bronches. Si vous l’empêchez de s’exprimer, celle-ci se manifestera plus longtemps. Au contraire, il ne faut pas lutter contre les réflexes naturels du corps et la toux en est un. Si cela vous empêche de dormir, alors vous pouvez toujours en consommer avant d'aller vous coucher.



Enfin, votre santé dépend de votre hygiène de vie. Pour ne pas laisser le rhume trainer, essayez de faire du sport, de bien dormir, garder une alimentation équilibrée et ne fumez pas.