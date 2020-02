publié le 28/02/2020 à 18:57

Le village de La Balme-de-Sillingy vit dans la peur. Et pour cause, à elle seule, cette petite commune de Haute-Savoie totalise six cas de contamination au nouveau coronavirus sur les 38 que compte l'Hexagone.

C'est un chef d'entreprise qui aurait contracté le premier le Covid-19 lors d'un voyage professionnel en Lombardie, l'un des deux foyers de contamination en Italie. Hospitalisé et placé à l'isolement, le patient zéro a accepté de témoigner au micro de RTL.

L'homme n'apprend que le vendredi 21 février 2020 qu'il est peut-être à l'origine de la contamination du village, lorsqu'il entend à la télévision que les locaux de son entreprise sont "définis comme une zone d'origine du virus". "Comme j'avais de la fièvre et de la toux, je me suis déclaré", lundi matin aux autorités. Il est hospitalisé "immédiatement" et les tests tombent le lendemain : il est déclaré positif au Covid-19.

"Pas de sentiment de culpabilité"

Il n'entretient pour autant "pas de sentiment de culpabilité" vis-à-vis des autres malades. "Dès que j'ai eu un tout petit doute je n'ai plus serré de mains ni embrassé personne et je me suis tenu à l'écart de tout le monde", se défend-il sur RTL. L'homme se veut rassurant face à ce qu'il compare à une "grippe" : "il ne faut surtout pas paniquer. (...) Ceux qui n'ont pas de symptômes n'ont pas du tout à s'affoler".

Pourtant, nombre d'habitants de La Balme-de-Sillingy ne cachent pas leur inquiétude. Ils craignent notamment que le chef d'entreprise ait pu contaminer de nombreuses personnes lors d'une réunion politique à laquelle il a participé le 15 février. Un événement qui a regroupé une centaine de personnes. "Je n'ai pas côtoyé beaucoup beaucoup de personnes", rassure-t-il. A-t-il contaminé beaucoup de monde lors de cette soirée ? "Je ne pense pas et je n'espère pas."

"Les gens sont très inquiets"

Toujours est-il que beaucoup d'habitants ont demandé à se faire tester. Les résultats sont attendus sous peu. En attendant, le village est désert et les gens restent cloîtrés chez eux, selon un fleuriste du village. "Les gens sont très très inquiets par rapport à ça", confie-t-il.



Le maire du village, François Daviet, appelle ses administrés au calme et leur conseille d'appeler le 15 en cas de symptômes et de ne surtout pas se rendre chez le médecin ou à l'hôpital.