CARTE - Épidémie de grippe : quelle est la situation près de chez vous ?

L'épidémie grippale est désormais bien là. Ce mercredi 30 novembre, Santé Publique France a publié son bulletin hebdomadaire quant à l'évolution de la grippe sur le sol français. L'agence sanitaire alerte sur une "augmentation précoce des indicateurs de la grippe".

Dans plusieurs régions, selon Santé Publique France, le statut épidémique a été décrété, après plusieurs semaines en phase "pré-épidémique". Ainsi, la Bretagne et la Normandie sont désormais les régions métropolitaines les plus touchées. Un événement particulièrement précoce, s'inquiète l'agence sanitaire.

Région par région, découvrez quelle est la situation près de chez vous. Pour rappel, comme pour lutter contre la Covid-19, des gestes simples permettent de limiter la propagation du virus. Ainsi, les autorités sanitaires préconisent de porter un masque, d'éviter de se serrer la main, de se laver régulièrement les mains, d'aérer votre domicile et de tousser dans son coude.

Côté outre-mer, la phase "épidémique" est toujours à l'ordre du jour pour la Martinique, Mayotte et la Réunion. Seules la Guadeloupe et la Guyane ne sont pas encore touchées.

Une épidémie précoce

"Depuis la mise en place en 2015 du dispositif de détermination des niveaux d’alerte grippe au niveau régional, les passages en phase épidémique les plus précoces n’étaient survenus qu’à partir de la semaine 49 en métropole, soit début décembre", rappelle-t-on.

Il faut dire qu'en une semaine, le nombre de consultations pour "syndrome grippal" a bondi, auprès des médecins généralistes. Entre le 21 et 27 novembre, le taux d'incidence a bondi de 51%, pour atteindre les 154 consultations pour 100.000 habitants. Une évolution identique à celle observée en milieu hospitalier, où les passages aux urgences pour syndrome grippal ont augmenté de plus de 50% sur la même période, atteignant les 1 742 entre les 21 et 27 novembre.

Plus largement, le taux de positivité grimpe également en flèche. Sur cette même semaine, Santé Publique France l'évalue à 18,5%, soit une augmentation de 8,6 points en seulement une semaine.

