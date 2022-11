Santé : un vaccin universel contre la grippe pourrait voir le jour en 2024

Une percée majeure serait en cours concernant le vaccin de la grippe. Ce virus revient chaque année et représente un casse-tête pour les scientifiques qui cherchent un vaccin universel depuis plus d'une décennie. "Jusqu'à 650 000 décès seraient associés chaque année aux affections respiratoires dues à la grippe saisonnière", avait rappelé en 2017 l'Organisation mondiale de la Santé. En France, chaque année, "un excès de mortalité" de 10.000 à 15.000 décès est "attribuable à la grippe", explique l'institut Pasteur.

Ce vaccin est basé sur la technologie utilisée pour les vaccins contre le coronavirus, l'ARN messager. "Les vaccins contre la grippe saisonnière offrent peu de protection contre les souches du virus de la grippe pandémique. Il est difficile de créer des vaccins prépandémiques efficaces car on ne sait pas quel sous-type de virus grippal causera la prochaine pandémie", peut-on lire en résumé de l'étude publiée dans Science.

Les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie à l'origine de l'étude présentent des résultats prometteurs. Les essais sur les animaux de laboratoire sont satisfaisants et la prochaine étape est de passer aux essais cliniques. "Je ne saurais trop insister sur la percée de cet article", a clamé John Oxford à l'émission Radio 4 Today de la BBC, relaté par The Guardian. "Le potentiel est énorme, et je pense que nous sous-estimons parfois ces gros virus respiratoires", a-t-il encore ajouté.

