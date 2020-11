Confinement : une librairie rebondit grâce au soutien massif des lecteurs

publié le 09/11/2020 à 14:16

Obligées de fermer à nouveau, les librairies se battent pour ne pas couler. C'est le cas de la librairie anglophone Shakespeare and Company. L'institution, située en face de Notre-Dame de Paris et vieille de 69 ans, est très durement touchée par les confinements et l'absence de touristes. Elle a lancé un appel au soutien de ses lecteurs il y a dix jours, un grand succès.

Dans l'arrière-boutique, des rangées et des rangées de livres, qui ont de quoi occuper les employés de la librairie. "Je les emballe puis je les mets dans un carton. Là, ça part aux États-Unis", explique l'une d'entre eux. Avec l'afflux de commandes en ligne, il fallu s'adapter : "J'étais office manager à la base, et là je viens donner un coup de main", raconte Aminata. "C'est nouveau, on retrouve le travail qu'on avait en temps normal".

Depuis l'appel à l'aide relayé partout dans le monde, on dénombre des centaines de commandes quotidiennes passées en ligne, contre une quinzaine auparavant. "On a énormément de commandes à traiter, on est en train de réviser nos process en permanence pour être le plus efficace possible", explique David Delannet, co-dirigeant de la libraire.

En revanche, David demande s'interroge sur la prise en charge des frais d'envoi par l'État. "On envoie énormément de livres à l'étranger, on a des grosses factures DHL, des grosses factures Colissimo pour la France. Je souhaiterais pouvoir faire basculer ces factures sur l'État mais je n'y crois pas", confie-t-il.