Coronavirus : comment occuper vos enfants pendant le confinement

publié le 16/03/2020 à 11:01

C'est l'une des premières mesures que le gouvernement a décidé d'appliquer pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus : la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Tous les lieux de loisirs (comme les musées, les cinémas et les salles de jeux) sont aussi soumis aux directives gouvernementales et doivent garder portes closes jusqu'à nouvel ordre.

Dans les jours et semaines à venir, des milliers d'enfants vont donc devoir passer beaucoup de temps enfermés chez eux et leurs parents -entre deux tâches de télétravail et deux exercices de devoirs à la maison- trouver des solutions pour les occuper. Voici quelques conseils.

La première chose à faire est bien entendu d'expliquer la situation aux plus jeunes avec des mots bien choisis et adaptés à leur âge : ne surtout pas utiliser un champ lexical trop dramatique, même si la situation peut paraître effrayante. Le but n'est pas de traumatiser les enfants mais de les aider à comprendre et appréhender au mieux la situation.

Développer l'imaginaire

Les activités classiques du mercredi après-midi ou du week-end fonctionnent en période de confinement : jouer à la marchande, faire des jeux de société, de la peinture, du coloriage et des dessins auront toujours du succès. Mais évidemment à la longue, les petits peuvent se lasser.

Aménager des créneaux lecture en posant ensuite des questions à l'enfant est aussi une solution. Et pourquoi pas lui proposer d'écrire sa propre histoire (s'il est assez grand) sur le même thème ? Cela peut aussi être une bonne idée pour développer son imagination (et en même temps travailler son orthographe).

Et si le temps devant les écrans est à limiter pour les plus jeunes, il n'est pas interdit de leur faire regarder un petit dessin animé. Ce sera peut-être l'occasion de partager les grands classiques de votre enfance (comme Aladdin, Le livre de la jungle, Pinocchio, Dumbo, Les Aristochats, Tarzan, Blanche neige et les sept nains…) ou de les laisser vous expliquer combien les Pijamasques sont cools.

Un peu de sport en famille

Il est important aussi pendant cette période de garder une activité physique : pour les petits comme les grands. Il existe plein de petits exercices que vous pouvez faire en famille et même des séances de yoga parents/enfants.



Évidemment, pour ceux qui ont un jardin, les laisser se dépenser est plus simple, mais à l'intérieur aussi on peut faire du sport en s'amusant.

> Cours YOGA pour ENFANT - Happy Coach

Et après l'effort, le réconfort. Passer du temps en famille à la maison est aussi l'occasion de cuisiner ensemble, d'apprendre de nouvelles recettes et de découvrir de nouvelles saveurs. Cupcakes rigolos, tartes salées avec plein de couleurs, gratins de pâtes… Il existe des centaines de recettes faciles à faire avec les plus petits.

> 22 RECETTES FACILES ET RAPIDES POUR LES ENFANTS

Peu importe l'activité que vous choisirez, votre imagination et votre bonne humeur seront des clés essentielles pour le bonheur de vos enfants.