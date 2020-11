publié le 17/11/2020 à 23:03

Un Français sur cinq serait prêt à se faire vacciner contre la maladie du coronavirus. Plus précisément, 21% en sont sûrs, 33% se disent "probablement" prêts, d’après une enquête internationale réalisée en novembre par Kantar. Mais Mircea Sofonea, épidémiologiste à Montpellier, doute que cela soit suffisant pour atteindre une immunité collective.

"Si on adopte les gestes barrières comme c’est le cas en Asie, on pourrait vacciner un tiers de la population seulement car le virus ne circulera pas, mais si on ne fait rien pour empêcher la circulation du virus, il faut viser une immunité collective autour de 60%", a-t-il expliqué sur RTL.

Kantar rappelle que "la certitude de se faire vacciner est en chute" en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux États-Unis "par rapport à une précédente étude réalisée au mois de juin". Cette certitude a diminué de manière significative aux États-Unis, passant de 47% à 30%, en Grande-Bretagne (de 50% à 43%) et en France (de 29% à 21%).

Par ailleurs, le sondage rapporte que 26% des Français doutent de la fiabilité des vaccins, soit le plus haut taux constaté parmi les pays étudiés. En cause : les craintes liées aux conditions de la mise au point et de l’expérimentation du produit jugées trop rapides. L’étude souligne ainsi "une forme d’hésitation entre le risque que représente la Covid-19, et le risque du manque de recul" quant aux effets indésirables des vaccins.