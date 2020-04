Coronavirus : pourquoi les soignants redoutent "l'effet Coupe du monde" ?

publié le 10/04/2020 à 03:58

Joint par RTL dimanche 5 avril, Rémi Salomon, le président de la commission médicale d'établissement de l'APHP avait expliqué redouter une "deuxième vague" de l'épidémie de coronavirus. "Si l'on relâche aujourd’hui le confinement, on verra d’ici deux ou trois semaines une deuxième vague arriver et ça, les soignants, ça nous terrifie. On ne pourra pas tenir une deuxième vague, il faut que les Français en aient absolument conscience !", avait-il lancé.

Cette "deuxième vague" est également crainte par Marie, infirmière à l’APHP, qui a expliqué ce jeudi à l'Huffington Post, avoir peur "de l'effet Coupe du monde". Selon elle, le déconfinement risque de pousser les gens à se retrouver "dans des bars, entre amis, dans des parcs, pour faire la fête. Ce n’est pas parce qu’on parlera de déconfinement que le virus aura disparu.", prévient-elle.

"On écoute des célébrités confinées dire dans les médias qu’ils organiseront de grandes fêtes, de grandes retrouvailles avec leurs amis une fois le confinement terminé...", explique Marie au HuffPost. "Mais en fait non. C’est juste impensable, on risque de se re-contaminer les uns les autres", ajoute-t-elle.