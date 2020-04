Guéri du coronavirus, Olivier Mazerolle témoigne sur RTL : "Ça va très bien"

publié le 09/04/2020 à 20:20

Le journaliste Olivier Mazerolle a attrapé le coronavirus et a été placé en service de réanimation plusieurs semaines. Aujourd'hui, il est guéri et salue le travail formidable du personnel soignant. "Ça va très bien", a-t-il affirmé au micro de Thomas Sotto.

Atteint d'une forme grave, avec plus de 40 de fièvre, il a été placé en réanimation : "Mon généraliste a pris l'affaire en charge et s'est adressé aux services d'urgence de l'hôpital Pompidou. Cette coordination entre la médecine de ville et la médecine de l'hôpital a été fantastique", s'est-il réjoui.

"Cette saloperie permet aussi de retrouver ce qui fait la force d'une société. Ça va de la famille soudée, des amis, jusqu'à la solidarité fraternelle de tous ceux avec qui vous travaillez", confie-t-il. "Et la médecine à visage humain : ils sont tous là, proches de vous, du chef de service jusqu'à la personne qui nettoie votre chambre. Vous êtes gonflé à bloc quand vous sortez", ajoute-t-il.

"Quand un médecin arrive, vous parle tranquillement, sereinement, et bien tout de suite vous sentez que vous êtes entouré et que ça va fonctionner", a-t-il poursuivi. "Vous ne sortez pas de la même façon que vous y êtes rentré", a-t-il conclu.