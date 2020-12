Coronavirus : pourquoi le vaccin de Sanofi a-t-il pris autant de retard ?

publié le 11/12/2020 à 18:35

C'est un retard qui risque de coûter cher. Le vaccin anti-Covid des laboratoires Sanofi et GSK ne sera prêt que dans un an, alors que les concurrents démarrent les campagnes de vaccination. La raison est que si le vaccin fonctionne bien chez les patients de moins de 50 ans, la réponse immunitaire s'avère pas bonne chez les personnes plus âgées. Le vaccin Sanofi-GSK n'est donc tout simplement pas assez efficace.

"La communication dont on a eu connaissance aujourd'hui est qu'ils n'ont pas reçu la réponse immunitaire qu'ils espéraient, en particulier chez les patients plus âgés", confirme Odile Launay, infectiologue et membre du comité scientifique vaccin anti-Covid.

"Ils vont revoir la composition de leur antigènes, peut-être la dose aussi, pour essayer d'avoir une meilleure réponse dans les populations plus âgées. Puisque, évidemment, ce sont ces populations-là qu'on veut protéger en priorité", ajoute-t-elle.

Le vaccin sera quand même développé

Il n'est pas question d'abandonner malgré ce retard, a fait savoir ce vendredi 11 décembre la direction de Sanofi. Elle assure en outre savoir comment optimiser son vaccin. En février, une nouvelle formule sera testée avec comme objectif de la commercialiser en fin d'année prochaine. Certes entre temps d'autres vaccins auront été déployés mais chaque technologie est différente, des coûts et des méthodes de conservation.

Celui de Sanofi aura peut-être des avantages que n'auront pas les autres. Sanofi pourra se faire alors une place sur un marché qui de toute façon est suffisamment grand, avec 7 milliards de clients potentiels.

