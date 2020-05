Coronavirus : pourquoi la chloroquine est retirée des essais cliniques

publié le 26/05/2020 à 13:20

C'est une étude menée sur 96.000 patients hospitalisés entre le 20 décembre et le 14 avril qui l'affirme. Une analyse rétrospective des dossiers médicaux électroniques venant de 671 hôpitaux dessine une tendance très claire. La chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine n'ont pas d'effet sur le coronavirus.



Les auteurs de l'étude sont même encore plus négatifs. L'étude publiée dans la revue scientifique britannique The Lancet montre que les arythmies et les troubles des rythmes cardiaques sont augmentés par la prise de ces molécules. Le nombre de décès aussi.

Un étude sérieuse instantanément contestée par le Professeur Didier Raoult, grand promoteur de l'anti-paludéen. "Comment voulez vous qu'une étude foireuse faite avec le Big Data change ce que nous avons vu sur les électrocardiogrammes. On en a fait 10.000. Nous ce dont on parle, c'est seulement des malades qui ont été vus par l'équipe de gens ici. Le reste, ce qui se publie dans la littérature, voyez, c'est complètement déraisonnable", rétorque Pr. Raoult.

Un coup d'arrêt immédiat

Depuis la suspension de l'hydroxychloroquine par l'Organisation Mondiale de la Santé, les agences nationales de santé emboîtent le pas. Le Haut Conseil de la Santé, saisi par Olivier Véran samedi, recommande ce mardi 26 mai de ne plus utiliser l'hydroxychloroquine contre la Covid-19. Le Professeur Raoult est de plus en plus seul, tandis que l'essai clinique européen Discovery a aussi interrompu l'inclusion de nouveaux patients traités à l'hydroxychloroquine, la molécule cousine de la chloroquine.

Les règles de prescription de l'anti-paludéen devraient être complètement revues. Et l'ordonnance du 23 mars qui autorisait jusqu'ici le traitement à l'hydroxychloroquine pour la Covid-19 à des formes graves devrait être supprimée. Rappelons que la prescription n'était possible que par un praticien hospitalier pour des cas sévères, et après décision collégiale. Elle ne sera dorénavant prescrite qu'en cas de paludisme.