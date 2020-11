publié le 18/11/2020 à 19:28

Une vaste étude espagnole a mis en lumière les situations et comportements qui nous exposent à un risque de contamination élevé au coronavirus. Résultat : les propriétaires de chiens voient le risque de contracter le virus augmenter de 78%.

Plus étonnant encore, la livraison des courses à domicile (94%) représente l’activité la plus dangereuse : se déplacer en magasin serait donc moins risqué d’après les données, établies par le sondage réalisé auprès de 2.086 personnes durant leurs activités pendant le confinement en Espagne entre mars et mai 2020. Les scientifiques espagnols ont par ailleurs constaté de fortes probabilités d’infection en cas de déplacement pour le travail (+ 76%) et pour les personnes qui vivent avec une personne touchée par le virus (+ 60%).

En ce qui concerne la transmission du virus par les chiens, Cristina Sánchez González, coauteure de l'étude publiée dans la revue Environmental Research, rappelle que les données sont insuffisantes pour déterminer si les animaux "sont eux-mêmes porteurs du virus, ou si les propriétaires sont infectés via des objets contaminés, qu'ils sont plus amenés à manipuler".

Les chiens peuvent-ils contaminer l'Homme ?

Plusieurs hypothèses persistent également : les propriétaires d'un chien sont peut-être moins sensibles au respect des mesures d'hygiène. Par ailleurs, il se peut qu’ils soient "plus exposés aux contacts sociaux" lorsqu'ils promènent leur animal de compagnie. Enfin, les chercheurs n’excluent pas le risque que "le virus se propage dans les excréments", explique Futura Sciences.

Si les scientifiques de l’Institut Pasteur et de l'École nationale vétérinaire d'Alfort estiment que les animaux domestiques ne sont pas facilement infectés par le virus, des cas de transmission du vison à l’humain par l’intermédiaire d’"une nouvelle souche mutée" ont récemment suscité les inquiétudes de la communauté scientifique. D’après plusieurs recherches, les chiens peuvent être contaminés sans développer des symptômes de la maladie.

Mais une étude de l’école vétérinaire VetAgro Sup de Lyon, rappelle que si la contamination des animaux domestiques relève "largement” d’une infection asymptomatique, "rien n'indiquerait qu'ils puissent ensuite recontaminer des humains", rapporte-t-on sur BFMTV.