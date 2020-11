Coronavirus : les animaux de compagnie peuvent-ils être contaminés ?

publié le 15/11/2020 à 06:20

Le coronavirus nous force à limiter nos interactions sociales, mais faudrait-il aussi faire attention aux animaux ? Au Danemark, des cas de visons infectés au coronavirus ont été constatés dans certains élevages. Ils auraient même transmis le virus à l'Homme. Il semblerait aussi que la Covid-19 soit d'origine animale. Pour autant, nos animaux de compagnie sont-ils à risque ?

Selon l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), "il est possible que certaines espèces animales soient infectées par contact étroit avec des humains infectés". Des cas de chats et chiens contaminés ont ainsi été recensés. Selon une étude de l’école vétérinaire VetAgro Sup, les animaux domestiques auraient également huit fois plus de risque d'attraper la Covid-19 dans les foyers où au moins une personne est contaminée. Leur infection serait "largement asymptomatique" selon l'étude, mais rien n'indique qu'ils puissent ensuite recontaminer des humains.

En revanche, il est possible qu'une transmission se fasse de manière indirecte. Si votre animal est en contact avec des gouttelettes contaminées, et que vous le touchez ensuite, vous pourriez attraper le virus, comme avec un objet inanimé. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) "la transmission par objet inanimé est considéré comme un mode probable de contamination du SARS-CoV-2". Cette hypothèse est toutefois sujette à débat.

Au vu des études sur le sujet, l'OIE assure qu'il n'est "pas justifié de prendre des mesures visant les animaux de compagnie, qui pourraient compromettre leur bien-être", mais elle invite à respecter des mesures d'hygiène de base, comme le fait de se laver les mains avant et après les avoir touché, et d'éviter de les embrasser ou de se faire lécher. Par mesure de précaution, elle invite également les personnes contaminées à "éviter tout contact étroit avec leurs animaux de compagnie", en les confiant à un autre membre du foyer, et à faire en sorte que leurs animaux restent le plus possible à l'intérieur.