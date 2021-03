Coronavirus : ce que change le stockage du vaccin Pfizer au congélateur classique

et AFP

publié le 26/03/2021 à 17:00

C'était l'un des grands casse-tête de l'Europe à l'arrivée du tout premier vaccin anti-Covid sur le marché. Comment garder les doses de vaccins de Pfizer/BioNTech, qui demandent une température de stockage comprise entre -90 et -60°C ?

Des congélateurs spéciaux, plus froids que nos appareils classiques, avaient donc été déployés en masse. Mais l'Agence européenne des médicaments (EMA) a décidé ce vendredi 26 mars de simplifier les choses. Désormais, le vaccin à ARN messager pourra être conservé à des températures de congélateur, soit entre -25 et -15°C, à condition que ce soit pour moins de deux semaines.

"Cela devrait faciliter le déploiement et la distribution rapides du vaccin dans l'UE en réduisant le besoin de conditions d'entreposage frigorifique à très basse température tout au long de la chaîne d'approvisionnement", a expliqué l'EMA. En clair, il sera non seulement plus facile de le transporter, mais aussi de le conserver. Les acteurs qui ne disposent pas d'un "super-congélateur", comme les médecins ou les pharmaciens, pourraient alors en théorie stocker des doses sans avoir à passer par un centre de vaccination classique.

L'EMA emboîte ainsi le pas à l'Agence américaine des médicaments (FDA), qui avait autorisé en février le stockage du vaccin contre la Covid-19 à des températures de congélateurs.