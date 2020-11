Coronavirus : qui peut faire un test antigénique en pharmacie ?

publié le 03/11/2020 à 12:19

Les tests antigéniques seront-ils la clef pour juguler la deuxième vague et en éviter une troisième ? Plus rapides bien que moins fiables que les tests PCR, ils vont être pratiqués systématiquement en Ehpad et "obligatoires" dans les aéroports. Ils sont désormais remboursés intégralement et disponibles en pharmacie, chez les infirmiers et les généralistes.

La Haute autorité de Santé recommande le test antigénique dans deux cas. D'une part, pour les patients de moins de 65 ans, symptomatiques depuis moins de 4 jours. Les personnes à risque ou qui sont symptomatiques sont invitées à faire un test PCR.

Toutefois, il est permis à tout un chacun de réaliser ces tests, avec ou sans ordonnance. Dans tous les cas, il sera remboursé intégralement par l'Assurance maladie. Il est notamment recommandé pour les personnes asymptomatiques qui ne sont pas cas-contact, ce qui permet d'éviter de "gâcher" un test PCR.