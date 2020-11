publié le 06/11/2020 à 18:14

En moyenne, une personne contaminée à la Covid-19 peut transmettre le virus entre 3 et 14 jours. Mais il n'est pas à exclure que des symptômes puissent survenir de nouveau, même quelque temps après une première rémission.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que, "pour certaines personnes, des symptômes peuvent traîner ou réapparaître pendant quelques semaines ou mois suivant la guérison", et ce même chez des personnes n'ayant pas souffert d'une forme grave du coronavirus.

Néanmoins, l'institution précise que, même lorsque des symptômes ressurgissent, "les personnes ne sont pas contagieuses pendant cette période".

Un sondage réalisé aux États-Unis parmi des individus qui ont été contaminés montrait que plus de 40 % des malades faisaient état d'une toux récurrente après la guérison, et plus de 30 % continuaient à souffrir de fatigue. D'autres symptômes, comme la perte de goût ou d'odorat, sont eux rapportés comme pouvant s'installer durablement.