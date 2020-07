publié le 24/07/2020 à 06:01

Le retour du masque obligatoire dans les lieux clos publics va occasionner des dépenses supplémentaires pour chaque foyer. Si on a le choix entre masque chirurgical et masque en tissu, les deux pouvant être achetés dans le commerce, le plus économique reste peut-être de fabriquer soi-même ses masques.



Pour cela, l’Afnor, l'entreprise qui édite les fameuses normes NF, donne quelques conseils : "La respirabilité est un élément très important, c'est-à-dire que si le masque est très efficace, mais tellement efficace qu'il empêche le porteur de respirer, ce n'est pas bon du tout" indique Olivier Peyrat, directeur général de l'entreprise. Le masque doit en effet être assez épais pour empêcher le passage des projections mais ne surtout pas gêner la respiration de la personne qui le porte.

Afin d’éviter cela, certaines matières sont plus adaptées que d’autres. L'Afnor recommande ainsi des textiles tels que le coton, le polyamide ou le viscose qui sont adaptés à la fabrication de masques artisanaux. "C'est toujours au minimum du deux couches, et le plus souvent du trois couches" précise Olivier Peyrat. Un guide de confection avec un patron est à télécharger sur le site de l'Afnor.

Le guide très complet, contient deux modèles pour adultes, un modèle pour enfants de plus de 7 ans, des tests à réaliser pour vérifier la qualité du masque ainsi que des conseils pour l’entretien et l’utilisation du masque.

Pour être efficace au maximum, le masque doit être porté moins de 4 heures par jour et être touché le moins possible durant son utilisation.