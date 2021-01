Coronavirus : "On n'aura pas assez de doses" pour les plus de 75 ans, alerte un médecin

À ce rythme, il faudrait quatre mois et demi pour vacciner les plus de 75 ans. "On sait qu'on recevra 500.000 doses par semaine pour 800 centres de vaccination ce qui fait 120 doses par centre par jour. C'est nettement insuffisant", prévient sur RTL Isabelle Domenech-Bonet, médecin généraliste dans l'Allier et responsable du centre de vaccination de Moulins.

La trésorière adjointe de MG France affirme que la France "n'aura pas assez de doses" pour poursuivre sa campagne de vaccination qui accueille dès lundi 18 janvier les plus de 75 ans hors Ehpad et les personnes présentant une pathologie "conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie, et ce, quel que soit leur âge". "Pour l'instant, on doit prendre des rendez-vous jusqu'au 14 février. Une fois que les plannings seront complets, on ne pourra pas aller au-delà", explique la médecin.

Le gouvernement avait prévenu que le rythme de la campagne de vaccination s'accélérera progressivement mais Isabelle Domenech-Bonet pointe du doigt le manque de moyens et les changements du calendrier de l'exécutif. "Le gouvernement a dit : 'On va vacciner en masse' : au début, les autorités avaient prévu un calendrier tenable et les généralistes étaient inclus. Puis ils ont changé avec la mise en place de centres, et on ne pourra pas vacciner tout le monde".