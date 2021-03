Vaccination en Europe : Emmanuel Macron concède "un manque d'ambition"

publié le 25/03/2021 à 14:15

La France est-elle "un diesel" ? À en croire Emmanuel Macron, "un peu". Interrogé à la télévision grecque, le président de la République a concédé quelques retards dans la campagne de vaccination. "On est en train de rattraper, a-t-il assuré. On est un peu diesel", a-t-il ajouté.

Le président de la République émet une critique à peine voilée. "On ne peut plus trop parler dans les temps qui courent de ces moteurs, mais ça démarre lentement et ça va loin". Emmanuel Macron ne reconnaît pas seulement le retard de la France mais aussi celui de l'Union européenne.

Il évoque ainsi le cas des États-Unis où le quart de la population est déjà vacciné. Ils ont eu "un mérite dès l’été 2020" (...) de dire : 'On met le paquet et on y va'. Et donc ils ont eu plus de vaccins. Ils ont eu plus d’ambition que nous".

Une ambition qui ne s'est pas traduite en Europe, selon le chef de l'État. "Nous, on n’a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C’est tout à fait vrai et on a pensé que le vaccin mettrait du temps à décoller", a-t-il expliqué résumant la situation par la phrase suivante : "On a sans doute moins rêvé aux étoiles que certains". "On a eu tort de manquer d’ambition, j’allais dire de folie, de dire : 'C’est possible et on y va'. On est trop rationnel peut-être", estimait-il.