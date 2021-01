Coronavirus : non, la France n'est pas au bord de la pénurie de seringues

publié le 13/01/2021 à 12:19

Après les lits d’hôpitaux, après les masques, après la farine lors du confinement du printemps, la France va-t-elle manquer de seringues pour vacciner sa population ? "C’est sur sans seringues, on va droit dans le mur", "si on n'a plus de seringues, la même aiguille servira a plusieurs personne ?", "les politiques organisent la pénurie de seringue" : quelques messages que nous qualifieront d’inquiets, glanent sur les réseaux sociaux. Les twittos craignent non plus le vaccin, mais que l’on ne puisse plus l’administrer en raison d’absence de matériel d’injection.

Tout part d’une inquiétude de certains professionnels de santé relayée par le journal Libération le 8 janvier dernier. L’article dénonce les faiseurs d’intox sur le sujet de la pénurie de seringues mais évoque tout de même des interrogations pour la suite. Un immuno-oncologiste de Strasbourg et membre du collectif explique : "Pour vacciner 55 millions de personnes, il faut 110 millions de seringues et d’aiguilles. Le gouvernement en a-t-il prévu assez ?"

Au CHU de Nice, un médecin spécialisé en gériatrie s’étonne de la taille des aiguilles mais non, il n’ y pas de pénurie mais dans quelques mois, la question pourrait être un nouveau débat.

Que dit le ministère de la santé sur le sujet ?

Interrogé hier lors d’une audition à l’Assemblée nationale, Olivier Véran, un brin courroucé par cette question, a répondu : "Il y a plus de 3 millions d'aiguilles en stock chez Santé Publique France, et 800.000 sont acheminées dans les hôpitaux. Nous avons 4,5 millions de seringues dans les stocks de Santé Publique France, et 650.000 sont acheminées cette semaine, puis à nouveau 2 millions la semaine prochaine."



Il existe aussi 15 références d’aiguilles et 16 références de seringues pour réaliser une intramusculaire avec les vaccins contre la Covid-19, toutes sont compatibles avec le traitement contre la Covid explique encore le ministère de la Santé.

D'où vient cette intox ?

Tout simplement d’une inquiétude prégnante dans beaucoup de pays. Même rumeur en Allemagne avant Noël, actuellement en Belgique et au Brésil où il y aurait véritablement une absence de seringues importante. Effet boule de neige garantie !

La situation pourrait devenir critique à l'avenir

Dans l’enquête du journal Libération, on lit les projections de la société de données indépendante Airfinity, la production actuelle de seringues s’élève à 9,05 milliards d’unités par an, et pourrait atteindre les 12,03 milliards en 2021. Souci, il n’y a pas que la Covid mais par exemple la grippe. Ainsi, Airfinity évalue à plus de 17 milliards la quantité de seringues nécessaire pour couvrir les usages habituels ainsi que ceux qu’engendrera la vaccination contre la Covid-19. Difficile époque pour ceux qui ont peur des aiguilles, la passion seringue ne fait que commencer.