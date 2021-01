Coronavirus : doit-on craindre une perte de doses de vaccins en France ?

publié le 12/01/2021 à 16:22

Alors que la campagne de vaccination accélère en France avec 138.000 personnes vaccinées à ce jour, nombreux sont ceux à s’inquiéter des pertes de doses de vaccins. Le gouvernement assure que cela est prévu, qu’en est-il exactement ?

25 à 30% des vaccins pourraient être perdus à cause des contraintes logistiques pour les vaccins ARN indiquait Le Figaro le 4 janvier dernier. Les difficultés s'expliquent par une chaîne de froid importante qu’il faut préserver de la fabrication à l’injection du produit Pfizer/ BioNTech.

Le 4 janvier, officiellement 516 doses de vaccins avaient été administrées en France. Nul ne s’intéressait véritablement aux éventuelle pertes de vaccins tant la lenteur ne nous poussait pas à imaginer qu’on pouvait tous les utiliser. Et puis cette semaine, on commence à voir une certaine accélération alors imaginer la perte des doses est contrariant. Selon Jean-Mathieu Pernin "On lit certains messages d’incompréhension, on parle de gâchis mais si une chose était réfléchie depuis le départ, ce sont bien les risques de pertes."

L'impossibilité de recongeler le vaccin

Le jeudi 3 décembre, Jean Castex indiquait lors d'une conférence de presse que la France disposerait de 200 millions de doses de vaccins de différents laboratoires. Etant donné, qu’il faut deux injections et si l’on veut vacciner toutes la population française qui représente 67 millions d'habitants en étant très optimiste, 134 millions de doses auraient suffit mais c’était sans compter les pertes de vaccins, le respect de la chaine de froid et l’impossibilité de recongeler le vaccin.

Y a-t-il déjà eu des pertes ?

Pour l'instant il n'y a pas eu de pertes. L'Inspection générale de la santé a fait savoir aux médias que 25 à 30% de pertes représentaient la fourchette haute de pertes de vaccins. Il y a d'abord le respect de la chaîne de froid et l'impossibilité de recongeler le vaccin.

Comme l'explique dans le journal La Croix Brigitte Autran, membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19, "si toutes les doses ne sont pas utilisées dans le temps imparti, il est hors de question de les recongeler". C'est le même principe que pour les aliments. Le froid, plus le fait que toutes les doses d'un flacon doivent être administrées dans les 6 heures qui suivent son ouverture, sous peine d'être perdues. Plus le flacon est grand, plus les pertes sont importantes.

C'est une tendance qui n'est pas nouvelle explique Le Figaro dans un article du 6 janvier, puisqu'en 2015, l'OMS indique qu'un vaccin sur deux environ était perdu dans le monde pour des raisons logistiques.

Il est presque impossible de limiter ces pertes vu la difficulté logistique, à moins de réduire les pertes après les injections. En Israël, les bons élèves de la vaccination, s'il reste des doses (5 par flacon), il existe une liste d'attente pour les personnes volontaires mais pas prioritaires et chacun peut s'y rendre sans rendez-vous.