Un problème de santé publique risque de prendre de l'ampleur lors du déconfinement prévu le 11 mai prochain : la "perte de chance". De plus en plus de médecins de ville constatent en effet que les Français ne se bousculent pas dans leur salle d’attente. Même chose aux urgences des hôpitaux : il n’y a pas foule. Pour ne donner qu’un chiffre, la fréquentation des urgences parisiennes a diminué de 45% depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Tout se passe comme si les Français avaient peur d’engorger les hôpitaux ou craignaient d’attraper le nouveau coronavirus en rendant visite à leur médecin de famille et, en conséquence, se retenaient de se soigner. C’est cela, la "perte de chance". Ce phénomène consiste à reporter des soins dont l’avenir risque de dire qu’ils étaient urgents. Et çela peut déboucher sur des situations pénibles, avec des patients qui, après le confinement, iront voir leur médecin qui leur dira : "Vous auriez dû venir me voir avant, vous avez trop tardé, ça met en péril l’efficacité du traitement, etc."

Pandémie ou pas, il ne faut donc surtout pas hésiter à consulter dès maintenant et éviter de se dire : "Je vais déranger, je n’intéresse pas la médecine si je n’ai pas le Covid-19." Car il n’y a pas que le nouveau coronavirus dans la vie. Il y a aussi toutes les autres maladies. Et certaines d'entre elles sont bien plus redoutables. Si un symptôme vous inquiète, quel qu’il soit, cela doit vous conduire à consulter et à le faire rapidement. Il est préférable de se déplacer pour rien plutôt que de consulter trop tard.

Tous les symptômes doivent faire réagir

Et tous les symptômes doivent faire réagir. En ce moment, on ne parle que des symptômes liés à l’infection au coronavirus, mais il ne faudrait pas oublier le reste. Prenez quelque chose d’aussi basique et courant que le mal de tête. Vous attendez que ça passe, prenez du paracétamol, mais la douleur persiste. Vous dormez avec un gant imbibé d’eau chaude sur le front, toujours rien… J’ai envie de vous dire : "Eh oh, il faudrait peut-être consulter !" Parce qu‘un mal de tête qui n’en finit pas peut traduire quelque chose de grave, comme une tumeur au cerveau par exemple.



Et puis, quand on a mal à la tête, ce peut être à cause d’une méningite (en général ça vole en escadrille avec d’autres symptômes comme les nausées et les vomissements), ou à cause d’une sinusite, de problèmes de tension ou d’une simple migraine, choses moins graves, mais qui méritent d’être soignées comme le reste. Le coronavirus ne doit pas avoir l’exclusivité de notre attention et altérer votre droit d’être bien soigné…

