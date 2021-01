Coronavirus : Mauricette, la première vaccinée en France est-elle morte ?

publié le 18/01/2021 à 11:29

Non, Mauricette n'est pas décédée des suites de l'injection du vaccin Pfizer contre le coronavirus. Cette femme âgée de 78 ans est entrée dans l'histoire le 27 décembre dernier en étant la première vaccinée contre la maladie en France. C'était il y a trois semaines mais depuis, comment se porte la septuagénaire ?

Ce week-end sur les réseaux sociaux, la question est devenue récurrente avec des messages très nombreux comme "Mauricette, il y a des rumeurs pas cool, on s'inquiète" ou alors plus vindicatif "Twitter a SUPPRIMÉ mon tweet sur MAURICETTE où je demandais si elle était VIVANTE !! POURQUOI ??? AURAIS-JE MIS LE DOIGT LÀ OÙ ÇA FAIT MAL???". D'un coup d'un seul, tout le monde voulait des nouvelles de Mauricette. Un peu comme si la première vaccinée de France avait une mission, celle de nous informer quotidiennement sur son état de santé.

À quoi s'attendait-on ? Qu'elle apparaisse tous les jours au balcon de son immeuble ? Et pourquoi craindre seulement pour la vie de Mauricette et pas pour celle de toutes les personnes vaccinées ce jour-là ? L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, l'AP-HP a démenti cette intox et a expliqué que Mauricette va bien, mais comme une mauvaise toux, l'intox persiste.

Une fausse information et de nombreuses réactions

Cette fausse information a été vite démontée, notamment par le journal Libération qui a remonté la trace de cette rumeur et retrouvé le compte Twitter qui l'avait lancée. Il s'agit d'un message datant du lendemain de la vaccination de Mauricette et depuis, ce même compte a avoué avoir menti tout en continuant à proférer des messages anti-vaccins.

Une intox, une de plus, qui aurait pu s'arrêter là. Celle-ci a été dénoncée d'une manière assez forte par des personnalités politiques. En premier, le maire de Sevran, commune où Mauricette a reçu son injection, a été le premier à réagir en jugeant "une fake news pitoyable". Plus tard dans la soirée, Martin Hirsch a évoqué sur Twitter le travail des journalistes vérifiant ces informations irrationnelles et dénoncé celles autour de Mauricette.

Auparavant, une fausse information vivait sa vie et n'était pas toujours pointée du doigt. Le contexte de la crise sanitaire et la défiance envers le corps scientifique ou les médias font monter au front des personnalités qui n'hésitent plus à briser le cercle de contamination de l'intox.

Les intox sur les premiers vaccinés fleurissent

Régulièrement, le ministre de la Santé Olivier Véran critique les fake news en public, comme une prime à la Covid-19 dans les hôpitaux ou un délai de rétractation de cinq jours une fois que l'on a donné son accord pour être vacciné. Comme la vaccination, il est important, pour l'exemple, que des personnalités s'engagent pour dénoncer la désinformation, pour la bonne entente publique.

C'était déjà le cas de Margarette Kennan, 90 ans, première vaccinée contre le virus au monde le 10 décembre dernier, annoncée morte tous les deux jours et qui se porte bien. Même chose pour Tiffany Dover, infirmière américaine prise d'un malaise quelques minutes après avoir été vaccinée devant les caméras en décembre. Une chute de tension qui n'a rien à voir avec l'injection du sérum mais interprétée comme tel. Presque tous les pays connaissent le même genre d'intox qui n'ont aucun fondement. Et malheureusement, il n'y a toujours pas de vaccins contre ces fausses informations.