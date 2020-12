Réseaux sociaux : faut-il faire une cure de désintox ?

publié le 10/12/2020 à 05:55

En moyenne, nous passons 608 heures par an sur les réseaux sociaux, soit environ 1h30 par jour. Sur téléphones, ordinateurs, tablettes, ces applications nous suivent partout et rythment nos journées. Mais doit-on faire une cure de désintoxication pour s'en échapper ? Est-il possible de se réguler ? On est fait pour s'entendre en parle aujourd'hui.

Quoiqu'on en pense, les réseaux sociaux véhicules indéniablement du lien social. "Malgré le fait d'être seul derrière un écran, on ne ressent pas cette solitude", témoigne Mickaël Stora. Il complète un lien social réel, par une capacité virtuelle à communiquer instantanément, 24h/24h. "Sans ces réseaux sociaux, on perdrait aussi notre part de narcissisme, de confiance personnelle, mais également une possibilité de s'informer" continue le psychologue.

Si les bons côtés sont à souligner, un usage intensif est cependant à proscrire, afin de ne pas tomber dans une véritable addiction, ou les réseaux sociaux pourraient servir à mauvais escient comme antidépresseur, ou comme un outil pour gérer son mal-être. "Il y a une partie commune avec l'addiction qui met en danger notre santé : il y a une perte de contrôle ainsi qu'un usage chronique et compulsif" analyse Laurent Karila, psychiatre. Et d'ajouter, "mais l'autre partie est plus distincte, car elle a un impact plutôt social et psychique".

Arrêter totalement, non, mais modérer son utilisation

"Il ne faut pas se pas se priver d'une invention si fabuleuse, mais il faut une utilisation raisonnable et raisonnée de ces réseaux sociaux" plaide de son côté Jérôme Colombain, journaliste spécialiste des technologies numériques. Vivre avec les réseaux sociaux, tout en sachant moduler leurs utilisations, tel serait la solution.

Pour modérer cette pratique abusive, quelques conseils concrets, applicables directement, existent : couper les notifications de son téléphone, désactiver temporairement certaines applications, ou encore mettre de côté sur son outils numériques ces mêmes applications qui nous attirent sur l'écran d'accueil... "Sur 4 semaines, ça ne sert à rien, il faut que ce soit sur un temps long et continu" prévient cependant Mickaël Stora.

Même s'ils restent un marqueur social évidents, la surconsommation de ces technologies peuvent entrainer fatigues visuelles, douleurs aux coups et maux de têtes. Et si le confinement n'a évidemment pas aidé à réduire ce temps passé à scroller ces réseaux, ces derniers doivent continuer pour autant à servir le réel et créer des rencontres. Après presque un an ou le virtuel n'a jamais été aussi nécessaire, il est temps de retrouver le réel, et ce temps partagé ensemble.

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines). Auteur de "Et si les écrans nous soignaient" aux éditions Erès.

Et si les écrans nous soignaient (Editions Erès)

- Jérôme Colombain, journaliste spécialiste des technologies numériques sur une radio concurrente. Auteur de " Faut-il quitter les réseaux sociaux ? " chez Dunod.



Faut-il quitter les réseaux sociaux