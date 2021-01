et AFP

publié le 14/01/2021 à 12:10

C'est un objectif pour le moins ambitieux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, va mettre en place un protocole visant à tester jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants chaque mois pour dépister la Covid-19. Cette annonce, effectuée jeudi lors d'un déplacement à Metz, est censée répondre aux inquiétudes suscitées par le variant britannique du virus.

"Nous avons monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois, ce qui est énorme. En descendant le dépistage jusqu'à l'âge de 6 ans, partout là où ça fait sens", a souligné le ministre. Olivier Véran a par ailleurs ajouté que le variant du virus "paraît plus contagieux" aussi chez les enfants, "sans que l'on ait plus de cas graves".

Le ministre a également expliqué que le gouvernement surveille "étroitement" ce variant et n'exclut pas une éventuelle fermeture des écoles en cas d'augmentation "de la part du variant". "Mais à ce stade, la Société française de pédiatrie a été très claire à ce sujet hier (mercredi) matin en appelant à maintenir ouvertes les écoles", a-t-il souligné.

Des données insuffisantes

Le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, avait défendu mercredi sur Franceinfo cette "surveillance de type dépistage ciblé au niveau des écoles et des enseignants" pour "se rendre compte du pourcentage que représente le mutant anglais".

Il avait indiqué que les données ne sont pas encore suffisamment claires pour "fermer les écoles en France". Le Premier ministre Jean Castex avait expliqué le 7 janvier qu'il faudrait "vraiment que la situation sanitaire soit gravissime pour fermer des écoles" car les conséquences sont "absolument dramatiques".