publié le 10/07/2020 à 11:08

L'Union européenne a rouvert ses frontières avec certains pays extra-européens. Alors que certains pays se voient contraints de reconfiner à titre préventif certaines régions, la crainte d'une reprise de l'épidémie en France inquiète. "Tous les voyageurs qui viennent de pays à risques se verront proposer d'ici quelques jours un test", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV.

Les tests seront bien "proposés", et non imposés. "On ne peut pas contraindre quelqu'un à avoir un test, a rappelé Olivier Véran. Nous demandons déjà aux Français qui reviennent de se faire tester sur site. Lorsqu'ils ne peuvent pas, nous leur demandons d'aller dans un laboratoire, dans un hôpital ou chez leur médecin pour pouvoir se faire tester."

"Les consignes sont passées, mais de manière à simplifier les démarches, nous allons faire ces campagnes de tests à même les aéroports partout où ce sera possible", a prévenu le ministre de la Santé.