Coronavirus : les tribunaux ferment en France dès lundi

et AFP

publié le 15/03/2020 à 18:45

Les tribunaux en France seront fermés à partir de lundi 16 mars, en raison de l'épidémie de coronavirus, sauf pour le traitement des "contentieux essentiels", a indiqué dimanche la garde des Sceaux Nicole Belloubet dans un mail adressé aux agents du ministère de la Justice.

Dans cette correspondance, la ministre appelle également à reporter, "dans la mesure du possible", les procès d'assises. Elle ordonne aussi des mesures "pour éviter la circulation du virus en détention", en limitant par exemple "au strict minimum" les extractions judiciaires.

Avec un doublement des cas en 72 heures, et désormais 4.500 personnes infectées dont plus de 300 cas graves en réanimation, la France a atteint le stade 3 de l'épidémie. "Nous sommes face à une épidémie débutante et rapide sur le territoire national, nous sommes donc désormais en stade 3", a indiqué, samedi 14 mars, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.