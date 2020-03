Coronavirus: "aucune pénurie" sur les biens de première nécessité et pas de rationnement prévu

et AFP

publié le 15/03/2020 à 13:44

Bruno Le Maire appelle les Français à ne pas se ruer vers les supermarchés. La "sécurité d'approvisionnement en produits alimentaires" sera "garantie dans les jours et les semaines à venir" en dépit de l'épidémie de coronavirus, a déclaré le ministre de l'Economie au sortir d'une conférence téléphonique avec les acteurs de la distribution et l'agroalimentaire, dimanche 15 mars.

Assurant qu'il n'y avait pour l'heure "aucune pénurie" en France, il a assuré qu'il n'y aurait "pas de rationnement" et que "90 à 95% des références (seraient) présentes" dans les rayons,. "Nous comptons sur le comportement responsable des Français (...) pour ne pas se précipiter sur les rayons et acheter plus que de besoin", a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse dimanche.

Les règles de "recrutement, de travail de nuit, sur les heures supplémentaires" dans la distribution vont être "assouplies" pour "garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en produits alimentaires et de première nécessité", a également déclaré le locataire de Bercy.

L'objectif, en pleine épidémie de coronavirus, est que "la logistique puisse fonctionner la nuit, que la logistique puisse être équipée la nuit", a-t-il précisé au sortir d'une conférence téléphonique avec les acteurs de la distribution, indiquant que ces derniers "éditeront un guide de bonnes pratiques pour leurs salariés" dans les jours qui viennent.

Le gouvernement a annoncé le passage de la France au stade 3 de l'épidémie, samedi, et la fermeture de tous les lieux "non indispensables à la vie du pays" afin d'inciter les Français à mettre en oeuvre la distanciation sociale nécessaire pour freiner la propagation du coronavirus.