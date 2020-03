publié le 15/03/2020 à 17:26

Les annonces de fermetures, d'annulations et de reports tombent en cascade depuis que le gouvernement français a annoncé samedi soir le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus et officialisé les nouvelles mesures de confinement.

Si le secteur de l'éducation est durement touché (avec les fermetures d'écoles, de collèges, de lycées et d'universités), c'est un autre domaine d'enseignement qui est désormais concerné : la conduite. L'organisme Sécurité routière a en effet annoncé ce dimanche 15 mars le report de toutes les épreuves du code de la route et du permis de conduire. Et ce, jusqu'à nouvel ordre.

"L'activité des inspecteurs du permis de conduire est interrompue à compter du lundi 16 mars, pour une durée indéterminée. Cela entraîne par conséquent le report sine die des épreuves de l'examen pratique du permis de conduire", est-il expliqué dans le communiqué. Les épreuves du code de la route (moto compris) sont aussi reportées.

Toutes ces mesures sont prises dans l'objectif d'enrayer l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait 91 morts sur le territoire français (et plus de 6.000 dans le monde) et 4.500 contaminations (près de 160.000 dans le monde).