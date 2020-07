Coronavirus : les régions Bretagne, PACA et La Réunion en rouge

Coronavirus : la Bretagne et PACA en rouge

publié le 17/07/2020 à 14:54

En Bretagne, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, tout comme à La Réunion, l’indice qui mesure le nombre de personnes contaminées est dans le rouge.



Selon des données du ministère de la Santé, les chiffres sont inquiétants. En France, le 11 juillet, ce taux de reproduction était de 1,18 selon les derniers chiffres officiels. La nouvelle carte du R0 montre deux régions en rouge, la Bretagne à 2,62 et la région PACA à 1,55.

Le "R0" correspond au taux de reproduction de la maladie, soit le nombre moyens de personnes infectées par un malade. Un malade de la Covid-19 contamine en moyenne 2,62 personnes en Bretagne. Pour 100 malades aujourd'hui, on aura donc 262 malades demain. La Réunion, elle aussi, bascule en rouge avec un indice à 2,26.

En Mayenne, le port obligatoire du masque dans les lieux publics clos est déjà obligatoire et il le sera, dès la semaine prochaine, dans tous les lieux publics clos de France. Selon le professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris : "Le gros de l’épidémie est encore devant nous et non pas derrière nous".

Les États-Unis rapportent 68.000 nouveaux cas de contaminations ces dernières 24 heures. L’Inde a dépassé le million de cas déclarés et le Brésil la barre des 2 millions. Quant à l’Italie, celle-ci a officiellement franchi la barre des 35.000 morts.

Depuis le début de l'épidémie, débutée en Chine en décembre, le coronavirus a tué plus de 585.000 personnes et plus de 13,6 millions de personnes ont été contaminées.

Le R0 dans les différents départements de France, le 11 juillet 2020 (capture d'écran réalisée le 17 juillet 2020) Crédit : Capture d'écran RTL/Ministère de la Santé