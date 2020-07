Coronavirus : que sait-on sur le vaccin Moderna bientôt en phase finale de test ?

publié le 15/07/2020 à 14:29

Le monde n'arrive pas à se débarrasser du coronavirus, mais la recherche progresse. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'élaboration d'un vaccin. Les laboratoires américains Moderna annoncent qu'ils vont entrer le 27 juillet dans la phase finale de leurs essais cliniques.



Les premiers résultats viennent d'être publiés, et ils sont très positifs. C'est la première fois que des résultats préliminaires d'un vaccin sont publiés dans une revue scientifique de référence comme le New England Journal of Medicine. Ils ont été étudiés, confirmés.

Ils montrent que le projet de vaccin parvient à déclencher une réponse immunitaire avec des effets secondaires légers. Moderna a depuis mené une phase 2 et va débuter une phase 3. Si tout se passe bien, le vaccin pourrait être mis sur le marché dès 2021.

"Dans notre cas, on prend l'instruction génétique du virus qu'on fabrique dans nos usines, expliquait à RTL Stéphane Bancel, PDG français de Moderna. On vous l'injecte en intramusculaire, comme un vaccin normal, et vos cellules vont lire l'instruction de la protéine du coronavirus, vont la montrer à votre système immunitaire et faire des anticorps." Ainsi, "si vous avez une infection plus tard, votre corps est prêt à vous protéger."