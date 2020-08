Coronavirus : les masques jusqu'à deux fois moins chers à la rentrée ?

publié le 09/08/2020 à 17:11

Les prix des masques devraient considérablement baisser d'ici la rentrée. Ils pourraient, en effet, être divisés par deux d'ici quelques semaines.

À en croire une enquête publiée ce dimanche 9 août par le JDD, et citée par 20 minutes, les tarifs des masques de protection contre le coronavirus devraient baisser de 50% d'ici le mois de septembre. En outre, l'anticipation d'une seconde vague de Covid-19 serait à l'origine de cette importance baisse de coûts.

En se préparant à une éventuelle seconde vague de la pandémie, les grandes enseignes ont refait leurs stocks et ne connaissent donc plus la même situation d'urgence qu'au moment du déconfinement, en mai dernier. Ainsi, elles ne sont plus obligées de payer plus cher leurs fournisseurs pour être livrées plus vite et peuvent donc revendre les masques à tarifs réduits.

"Les masques vont devenir un produit d’appel au même titre que le Coca-Cola ou le Nutella, toutes les enseignes s’apprêtent à faire des offres commerciales pour la rentrée", précise Thierry Cotillard, président des enseignes Intermarché et Netto dans les colonnes du JDD.