Coronavirus : les Hôpitaux de Paris lancent un appel aux dons sur Facebook

publié le 20/03/2020 à 04:49

Les Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont fait appel à la solidarité et à la générosité des Français via les réseaux sociaux. Une collecte de fonds a ainsi été mise en ligne sur Facebook pour "débloquer rapidement des moyens supplémentaires pour soutenir les personnels hospitaliers et faire avancer les recherches".

Plusieurs membres du personnels hospitaliers, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, ont été testés positifs et ne peuvent plus travailler. Des médecins de la réserve sanitaire sont allés renforcer les équipes de différents hôpitaux.

Les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement ne suffisent pas. Les moyens manquent et tout don pourra être utile. En deux jours, plus de 6.000 euros ont été récoltés. Pour participer à la collecte de fonds, il suffit de cliquer sur ce lien.