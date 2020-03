Coronavirus : qu'est-ce que la réserve sanitaire ?

publié le 12/03/2020 à 06:33

Ce mardi 10 mars, les médecins et infirmiers ont été appelés à rejoindre la Réserve sanitaire. L'appel a été lancé conjointement par leurs Ordres respectifs et Santé publique France, afin de faire face à l'épidémie de coronavirus. Tout comme les réservistes de l'armée, la Réserve sanitaire a pour but de prêter main forte dans des contextes de forte tensions.

Dans un communiqué commun, ils déclarent que "ces deux professions sont, dans cette période, particulièrement demandées pour les missions de renfort liées au coronavirus Covid-19". Grâce à ce dispositif, les soignants volontaires pourront être dirigés vers une mission spécifique en cas d'urgence sanitaire.

Cette mise en place intervient lorsque qu'une situation sanitaire exceptionnelle, comme le Covid-19, nécessite l'envoi de renforts, indique le gouvernement. "Elle n’intervient pas en premier secours mais en appui des acteurs sanitaires locaux lorsque ceux-ci sont dépassés ou épuisés par une crise".

Qui est concerné ?

La Réserve sanitaire regroupe des professionnels de tous les métiers de la santé qu'ils soient salariés, libéraux ou retraités. Si les médecins, pharmaciens, infirmiers, étudiants en médecine ou sages femmes peuvent intégrer la Réserve sanitaire, l'appel est destiné "en priorité à ceux n’exerçant pas aujourd’hui, qu’ils soient à la retraite depuis moins de cinq ans, ou qu’ils aient décidé d’interrompre leur exercice pour convenance personnelle".

Ultérieurement, un appel spécifique sera adressé aux jeunes médecins et infirmiers qui n'ont pas d'activité régulière, indique le communiqué. Un texte du 1er avril 2008 détermine qui sont les personnes aptes à intégrer la réserve.

Merci à tous les SAMU de France, tous les soignants : étudiants en médecine, réservistes, retraités qui reviennent prêter main forte, et l'ensemble des personnels mobilisés. pic.twitter.com/wCzYTE6G9M — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 10, 2020

Des missions indemnisées

Les missions de renfort et jours de formations sont indemnisés. Cette indemnisation est versée aux réservistes libéraux, aux réservistes sans employeur (professionnels exerçant habituellement en intérim, ou professionnels en recherche d’emploi), aux réservistes étudiants non rémunérés par ailleurs, aux réservistes retraités, indique Santé publique France.



L'administration précise néanmoins qu'une indemnisation peut aussi être versée "aux professionnels agents publics, dès lors qu’ils choisissent de partir en mission ou formation sur leur temps personnel (congés annuels), sous réserve de bénéficier d’une autorisation de cumul d’emploi de la part de leur employeur public".



Comptez 150 euros par jour de formation pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes, et 62,50 euros pour les psychologues, infirmiers, ingénieurs et cadres administratifs supérieurs.



Concernant les jours de mission, la rémunération s'élève à 300 euros par jour de mission pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes, et 125 euros pour les psychologues, infirmiers, ingénieurs et cadres administratifs supérieurs.