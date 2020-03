publié le 19/03/2020 à 20:18

Conséquence des mesures de confinement : les funérailles ont désormais lieu dans la plus stricte intimité. Pas de messe catholique mais une simple bénédiction au cimetière et au crématorium. Pour les familles, c'est une douleur qui s'ajoute à celle du deuil.

"C'est horrible. Une peine supplémentaire par rapport à toute la douleur qu'on a déjà. On comprend tout à fait la crise sanitaire mais c'est épouvantable… On aurait dû être 150 à 200 personnes. Tout était organisé dès samedi. On a su lundi matin que c'était tout annulé", témoigné Danièle, qui vient de perdre son époux Alain, 76 ans, inhumé au cimetière du Grand Sablons à Grenoble mercredi.

Seul le cercle très proche de la famille du défunt a eu le droit d'être présent. "J'ai juste mes deux filles, mon gendre, mes deux petits-enfants, son frère, sa sœur et ma belle-sœur. On est 9. On a eu qu'un petit quart d'heure de recueillement possible. On ne peut pas se réconforter comme on souhaiterait le faire. On ne peut pas s'embrasser. On ne peut pas trop se toucher. De notre côté, on organisera une vraie cérémonie quand on pourra la faire mais on ne sait pas dans combien de temps."