Coronavirus : comment se servir d'un autotest ?

Alors que Noël se rapproche de plus en plus, les rassemblements en famille et les repas de fêtes vont alors être au rendez-vous. Pourtant, ces moments conviviaux inquiètent les autorités de santé en raison du variant Omicron qui prend de l'ampleur, aussi bien en France que dans d'autres pays du monde.

Afin de passer les fêtes de fin d'année le plus sereinement possible et pour limiter le risque de contamination, il est donc préconisé de faire un autotest avant de retrouver ses proches. Pour réaliser celui-ci correctement, le Ministère des Solidarités et de la Santé a donc mis différents tutoriels en place, comme un guide ou une vidéo.

Voici donc, les différentes étapes à suivre pour réaliser le test soi même :

La préparation :

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique

- Sortir tous les éléments de la boîte du test et les poser sur une surface plate et nettoyée

- Identifier chaque élément du kit de test

- Lire les conditions d'utilisation fournies par le fabricant

Préparation et réalisation

La réalisation du test :

- Introduire l'écouvillon verticalement dans une narine sur 2 à 3 centimètres, sans forcer

- Le faire basculer doucement horizontalement et l'introduire un peu jusqu'à rencontrer une légère résistance

- Réaliser un mouvement de rotation à l'intérieur de la narine

- Pour certains tests, le prélèvement d'une seconde narine est nécessaire. Si tel est le cas, suivre les mêmes indications que pour la première narine

Quid du résultat du test ?

Une fois le test effectué, trois résultats sont ainsi possibles :

- Le résultat est positif si deux bandes colorées apparaissent au niveau des zones C et T.

- Le résultat est négatif si une bande colorée apparait uniquement dans la zone contrôle C.

- Le résultat est invalide si la ligne contrôle C n'apparaît pas. Il faut donc refaire un test.

Une fois le résultat obtenu, il faut alors jeter tous les articles du kit dans un sac plastique afin d'éviter toute contamination, puis se laver les mains.