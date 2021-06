Coronavirus : plus d'une centaine de cas de variant indien détectés en France

Crédit : Handout / National Institute of Allergy and Infectious Diseases / AFP

publié le 05/06/2021 à 20:03

Le variant indien, considéré comme "préoccupant" depuis le 12 mai, au même titre que le variant britannique, sud-africain ou brésilien, circule bel et bien en France. Selon le point épidémiologique du 3 juin 2021 de Santé Publique France, plus de 100 cas de variant indien ont été confirmés en France par séquençage.

Ce rapport, relayé par BFMTV, révèle que "54 épisodes impliquant au moins un cas" de variant indien ont été rapportés au 3 juin, soit huit de plus que la semaine précédente. Ces épisodes sont principalement concentrés en Île-de-France ajoute Santé Publique France qui précise que ces cas sont pour la plupart liés à des retours de voyages à l'étranger.

Fin mai, la France avait renforcé ses frontières notamment face aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni, où le variant indien est particulièrement actif. Sur les 54 épisodes dénombrés, 40 sont liés à des voyages en Inde, 5 à la Suisse précise Santé Publique France. En partie lié à l'explosion de l'épidémie en Inde, le variant inquiète depuis plusieurs semaines.

Mais ses effets en terme de transmission et de dangerosité sont toujours très mal connus car plusieurs sous-lignées (mutations) circulent. La plus inquiétante en France, est le sous-lignage B.1.617.2. Il est présent dans 43 des 54 épisodes rapportés par Santé Publique France. Selon l'OMS, il serait plus transmissible et plus résistant aux vaccins.