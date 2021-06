publié le 06/06/2021 à 19:02

Selon le point épidémiologique du 3 juin 2021, Santé Publique France dénombre plus de 100 cas de variant indien confirmés en France par séquençage. Des cas en augmentation par rapport à la semaine précédente. Ce dimanche, Olivier Véran s'est voulu rassurant, oui il y a "des clusters" de variants indiens, mais cela n'entraîne "pas d'extension de l'épidémie".

"La situation épidémique continue de s'améliorer fortement dans l'ensemble du pays", a expliqué le ministre de la Santé, invité de BFMTV ce dimanche. Concernant le variant indien, dont la circulation est préoccupante car il serait plus transmissible et plus résistant aux vaccins, "semaine après semaine, nous n'enregistrons pas de diffusion communautaire de ce variant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extension de l'épidémie", précise le ministre qui parle de clusters familiaux et de "transmissions intrafamiliales".

"Les équipes sur place font un travail d'enquête, vont chercher les personnes contaminées, vont évidemment identifier les cas contacts mais également vont chercher les personnes qui ont pu contaminer les personnes qui sont elles-mêmes positives", a ajouté Olivier Véran sur BFM.