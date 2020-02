Coronavirus : le pangolin à l'origine de l'épidémie ?

et AFP

publié le 07/02/2020 à 16:01

Après avoir pensé que l'animal à l'origine du nouveau coronavirus était le serpent, des scientifiques chinois ont expliqué ce vendredi 7 février que le pangolin pouvait être le premier "coupable". Mais aucune confirmation n'a encore été faite.

Dans le cas de ce coronavirus en particulier, la chauve-souris semble bien être responsable de la transmission à l'homme. C'est elle qui est considérée comme l'animal réservoir (capable d'héberger le virus sans être malade et de le transmettre à d'autres espèces). Selon une récente étude, les génomes de ce virus et de ceux qui circulent chez la chauve-souris sont identiques à 96%.

Mais le virus de chauve-souris n'étant pas équipé pour se fixer sur les récepteurs humains, il est sans doute passé par une autre espèce pour s'adapter à l'homme.

Des scientifiques plus sceptiques

L'Université d'agriculture du sud de la Chine a jugé que le pangolin pourrait être "un possible hôte intermédiaire", sans toutefois donner beaucoup de précisions. On sait seulement que les analyses génétiques de virus prélevé sur les pangolins et les hommes étaient à 99% identiques, selon l'agence étatique Chine nouvelle.

Ces éléments ne sont "pas suffisants" pour conclure, a tempéré un scientifique britannique, le Professeur James Wood. "Les preuves de l'implication du pangolin n'ont pas été publiées dans une revue scientifique", critère indispensable pour accréditer cette hypothèse, a-t-il commenté.

"Il faudrait voir l'ensemble des données génétiques pour connaître le degré de proximité entre les virus du pangolin et de l'homme", a renchéri un autre scientifique britannique, le Professeur Jonathan Ball.