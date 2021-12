Coronavirus : le réveillon est-il plus risqué cette année ?

Les fêtes de fin d'année approchent à grand pas et, comme en 2020, elles seront marquées par la crise sanitaire. La situation a bien évolué en 12 mois, en partie grâce à l'ouverture de la vaccination à tous les adultes. L'an dernier, le réveillon s'était déroulé entre la deuxième et la troisième vague de Covid-19. Mais cette année, ces fêtes se déroulent en pleine cinquième vague.

Selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, le taux d'incidence bat de nouveaux records. Au 17 décembre, cet indicateur atteignait les 536 nouveaux cas pour 100.000 habitants, dépassant ainsi le pic du mois d'octobre 2020 qui s'élevait à 501 cas pour 100.000 habitants. L'incidence n'a cessé de croître depuis le début du mois d'octobre.

Un an plus tôt, l'incidence était bien inférieure. Celle-ci n'atteignait que 126 cas pour 100.000 habitants au 25 décembre 2020. Cette hausse de l'infectiosité s'explique par l'omniprésence du variant Delta sur le territoire, qui n'avait pas encore franchi la frontière française en 2020, ainsi que l'émergence du variant Omicron. Ces deux mutations s'avèrent plus transmissibles que toutes les précédentes malgré le fort taux de vaccination.

À écouter Le taux d'incidence bat des records 01:21

La vaccination contre la Covid-19 a vu le jour à la fin du mois de décembre et ne concernait au début qu'une petite partie de la population. Aujourd'hui, près de 49 millions de Français ont reçu au moins deux doses. Ces vaccins ont chacun une certaine efficacité contre ce virus, pour limiter les formes graves et les chances de l'attraper. Mais avec l'arrivée de nouveaux variants et sans dose de rappel, cette efficacité a tendance à baisser.

Ainsi, le nombre de tests positifs chez les personnes vaccinées n'a cessé de grimper depuis le mois de novembre. Selon Santé publique France, ce taux atteint les 273 tests positifs pour 100.000 personnes vaccinées au 5 décembre, contre 39 tests pour 100.000 personnes vaccinées au 2 novembre, soit un chiffre sept fois supérieur.

La pression hospitalière progresse également, près de 16.000 patients atteints par le coronavirus étaient hospitalisés lundi 20 décembre. Parmi eux, 3.000 se trouvent en réanimation. En moyenne, 1.239 nouvelles personnes sont hospitalisées chaque jour dont 258 en soins critiques. En comparaison, seules 173 personnes entraient en réanimation le 24 décembre 2020. En octobre et en avril, ce chiffre avoisinait toutefois les 500.

Même vaccinés, la prudence doit être de mise cette année pour le réveillon. Deux doses du vaccin protègent des formes graves mais pas nécessairement d'attraper le virus et de le transmettre à des personnes plus fragiles. Réaliser un test PCR ou antigénique avant les fêtes de fin d'année reste la meilleure solution pour éviter toute contamination.