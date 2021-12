INVITÉ RTL - Coronavirus : "Avec deux doses on est protégé contre les formes graves", rassure le Pr. Flahault

La cinquième vague de Covid-19 s'est confortablement installée sur le territoire français, contaminant près de 50.000 nouvelles personnes chaque jour. Le meilleur outil pour lutter contre ce virus reste la vaccination. Selon le professeur Antoine Flahault, invité sur RTL, les deux premières doses s'avèrent déjà efficaces contre les formes graves de la maladie.

Avec deux doses, "on est bien protégé contre les formes graves et les formes sévères. En revanche, on n'est pas protégé contre la transmission, contre le fait d'avoir à nouveau la Covid même si l'on est vacciné deux fois", rappelle l'épidémiologiste. Alors que le taux d'incidence dépasse les 500 cas pour 100.000 habitants à l'échelle nationale, sans la troisième dose "on risque de le transmettre à d'autres, notamment à d'autres plus à risque".

"Il faut trois doses pour que le schéma vaccinal soit complet", ajoute Antoine Flahault, "avec trois doses, on sera en mesure de réduire la transmission". Mais "deux doses protégeront quand même contre les formes graves", rappelle-t-il à nouveau.