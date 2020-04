Coronavirus : retraités, infirmières, entrepreneurs... Ils témoignent sur RTL

publié le 17/04/2020 à 06:37

Nous sommes le vendredi 17 avril, c’est le 32e jour du confinement, et voici un nouvel

épisode de RTL avec vous.

Il chantait les Mots bleus. Et aujourd’hui beaucoup de Français sont tristes d’apprendre la disparition de Christophe. Sa famille n’a pas confirmé s’il est mort du coronavirus, quoiqu’il arrive, comme le dit cette chanson, "le vent d’hiver souffle en avril." Il nous reste le silence immobile.

Aujourd’hui dans ce 27e épisode de RTL avec vous, on va donner la parole aux auditeurs, vous avez été nombreux à nous appeler ces derniers jours pour nous parler du retour progressif vers un semblant de normalité. Quand, qui, comment, où ?

Vous allez entendre dans un instant un retraité en colère, qui veut retrouver sa liberté, une infirmière hospitalière qui lutte en ce moment contre le Covid-19 et qui s’inquiète du déconfinement, la patronne d’un hôtel restaurant qui craint que son entreprise ne survive pas à ce confinement, et un auditeur du nord de l’Italie, qui est confiné depuis près de deux mois.



Posez vos questions à RTL

Toutes vos questions, qu’elles soient médicales, économiques, si vous n’avez pas compris telle ou telle décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre un problème spécifique pour tel ou tel métier, toutes ces questions, vous pouvez les poser à RTL, et on tentera d’y répondre.



Vous pouvez le faire au 3210, et laisser un message si le standard n’est pas ouvert. Vous pouvez également laisser un mot sur la page Facebook RTL. Vous pouvez aussi nous adresser un courriel à temoins@rtl.fr, avec des photos de votre vie de confiné.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Coronavirus : RTL avec vous. Chaque jour, la rédaction de RTL vous accompagne pendant le confinement et tente de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Philippe Corbé et nos journalistes vous donnent des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches. Ensemble, nous allons vivre ces moments difficiles.