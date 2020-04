Coronavirus : où en est-on au niveau des masques ?

publié le 23/04/2020 à 18:24

L'Académie de médecine demande à ce que les masques soient obligatoires dans l'espace public. Selon elle, chacun doit se considérer comme éventuellement porteur du virus et contagieux. Le problème, pour l'instant, est que même les pharmaciens n'ont pas le droit de vendre des masques à tous ceux qui ne sont pas des soignants : c'est toujours la pénurie.

La question de savoir si l'on disposera de ces masques le 11 mai demeure et pour l'instant il n'y a pas de certitude. Des entreprises sont en train de fabriquer ces masques "grands public" en textile réutilisable. Depuis trois semaines, environ 20 millions de ces masques sont déjà sortis des usines.

Pour l'instant, ils sont rachetés soit par les collectivités territoriales, les régions, les mairies qui vont s'organiser pour les distribuer, soit par les entreprises qui les distribuent à leurs salariés.

On ne sait pas quand les Français pourront être équipés

Mais la production nationale ne suffira pas pour équiper entièrement toute la population française puisqu'il faut compter 2 masques par jour, plusieurs par personnes, on parle de plusieurs centaines de millions de masques. Le gouvernement est donc en train de regarder comment en importer notamment depuis le Maroc.

Pour l'instant, on ne sait pas quand précisément 66 millions de Français pourront être équipés. On ne sait pas non plus comment ils seront fournis : par la grande distribution, par les pharmacies, par la poste ? Ces pistes sont envisagées.

En attendant, il vous reste le masque artisanal à coudre vous même en allant sur le site de l'afnor qui a dressé un cahier des charges précis pour des masques fait maison.