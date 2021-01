Coronavirus : le point sur la situation dans les écoles en France

publié le 06/01/2021 à 17:34

L'Angleterre et l'Écosse ont fermé pour les écoles pour un nouveau confinement. L'Allemagne a décidé de ne pas les rouvrir avant la fin du mois, et l'Italie a repoussé la réouverture des lycées d'une semaine. Mais en France, les 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée cette semaine comme prévu.

En France, les écoles appliquent le protocole sanitaire qui a été renforcé après les vacances de la Toussaint. Ce protocole implique une limitation des brassages d'élèves, l'aération des bâtiments, et le port du masque est obligatoire du CP à la terminale.

Selon les enseignantes primaires, les habitudes ont été prises avec les plus petits : sens de circulation, récréation alternée, lavage des mains. Les gestes barrières ont d'ailleurs permis d'éloigner les maladies habituelles de l'hiver comme la gastro et la grippe. Il n'y a pas eu de hausse des cas de Covid-19 entre la Toussaint et Noël dans les écoles.

10.000 premiers tests antigéniques effectués dans des lycées ciblés

Pour briser les éventuelles chaînes de contamination, l'éducation nationale va déployer les centres de dépistage. Avant les vacances de Noël, il y a eu 10.000 premiers tests antigéniques effectués dans des lycées ciblés où on pouvait craindre des clusters. Les résultats n'ont montré qu'un taux de contamination de 0,3%. Le ministère a annoncé un million de tests à venir pour les personnels et élèves volontaires en collège et lycée.

Les professeurs ne seront pas prioritaires sur la vaccination dans les semaines à venir, mais Jean-Michel Blanquer voudrait que ceux qui le souhaitent le soit à partir de mars.

Depuis deux mois, 70% des lycées ont décidé de fonctionner sur des systèmes d'alternance entre les cours en présentiel et à distance. Les lycéens étaient censés revenir en présentiel à partir du 20 janvier, mais cela est peu probable. Le ministère recommande le retour des élèves de terminale dans les lycées pour préparer le baccalauréat.