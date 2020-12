publié le 29/12/2020 à 20:01

La France serait championne du monde des réfractaires au vaccin contre le coronavirus, selon une étude Ispos en partenariat avec le Forum économique mondial. Entre autres inquiétudes, les anti-vaccin craignent notamment la mise en place d'un fichier de personnes vaccinées.

Pas de panique à avoir pour le Dr Alain Fischer, qui préside la stratégie vaccinale française, invité de RTL ce mardi 29 décembre : "Ce fichier ne met pas absolument pas en cause le secret médical. Il donne la possibilité aux patients et aux soignants d’alerter si on constate des effets secondaires inattendus". Selon lui, ce registre est au contraire "un suivi absolument indispensable pour établir la confiance" concernant un vaccin sur lequel "nos connaissances sont encore récentes, bien que porteuses d'espoir".

Alain Fischer admet qu'il existe "une hésitation" au sein de la population française, dont seulement 40% dit vouloir se faire vacciner. C'est pourquoi il a insisté sur la nécessité de "diffuser des informations transparentes". "Les personnes âgées sont celles qui adhèrent le plus à la vaccination, elles vont y aller et seront en mesure de témoigner auprès de leurs proches que c'est une bonne chose", a prédit le "Monsieur vaccin" du gouvernement.