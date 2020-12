publié le 29/12/2020 à 19:14

Déjà 800.000 vaccinés au Royaume-Uni, plusieurs milliers en Allemagne et une centaine en France seulement depuis dimanche 27 décembre : face aux élus comme Christian Estrosi qui pressent les autorités d'accélérer la campagne de vaccination, le docteur Alain Fischer, "Monsieur vaccin" du gouvernement, défend une stratégie française "différente mais tout aussi respectable".

Invité de RTL soir, il a assuré que "900.000 personnes en France seraient vaccinées d'ici fin janvier", à l'issue de la première phase de la campagne qui cible les personnes âgées vivant en Ehpad. "Les Britanniques, les Allemands et les Espagnols ont décidé de vacciner dès maintenant les personnels de santé. On ne peut pas du tout comparer le rythme car il est plus facile de vacciner des gens qui sont mobiles, qui peuvent se déplacer, alors que dans les Ehpad il faut acheminer le vaccin jusqu'aux patients. Cela prend plus de temps", a-t-il résumé.

Selon le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid, la France rattrapera bientôt son retard. "Il ne faut pas regarder les choses au 29 décembre. (...) Les questions que certains se posent aujourd’hui ne se poseront plus dans deux ou trois mois, quand plusieurs millions de personnes auront été vaccinées."

Il a rappelé que la campagne de vaccination se faisait par étapes, en fonction de l'avancement "des connaissances sur ces vaccins qui sont récentes", mais surtout des stocks disponibles. Pour le moment, seul le vaccin Pfizer a été autorisé sur le marché européen et "il faudra que les autres vaccins remplissent aussi toutes les conditions si l'on veut qu'il y ait suffisamment de doses."