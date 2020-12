Grippe : 2 millions de doses de vaccin débloquées en urgence

publié le 29/12/2020 à 15:21

Bonne nouvelle pour le vaccin contre la grippe, les nouvelles doses sont enfin arrivées. Dépassées par le succès de la campagne antigrippal, de nombreuses pharmacies s'étaient retrouvées à court de stock. Beaucoup attendaient d'être de nouveau livrées. Un stock d'urgence contenant 2 millions de doses vient d'être débloqué par l'État pour approvisionner les pharmacies qui n'avaient plus rien depuis plus d'un mois pour certaines.

Beaucoup ont dû faire des listes d'attente pour recontacter les personnes reparties les mains vides de leur officine. Cette année, le vaccin antigrippal a été très demandé : on compte désormais 11 millions de personnes vaccinées pour cette année, bien plus que l'année dernière.

Cette année, 91% des personnes vaccinées avaient un bon de prise en charge, ce qui signifie que les patients à risque âgés ou avec des pathologies chroniques se sont beaucoup plus vaccinés.

Les soignants se sont davantage mobilisés cette année en particulier dans les Ehpad, en pharmacie et dans les hôpitaux. Avec ces nouvelles doses, les pharmaciens affirment qu'ils pourront en fournir à toutes les personnes à risque, à leurs proches et même aux personnes non prioritaires qui souhaiteraient se faire vacciner.