publié le 29/12/2020 à 13:51

Sur 70 résidents, 60 ont été testés positifs ces dernières heures. En outre, une dizaine de soignants de l'Ehpad de Mouzon, dans les Ardennes, ont également été touchés. Un triste record que déplore Michel Belleville, le directeur de l'établissement.

"L'Ehpad de Mouzon c'est une abbaye du XVIIe siècle et on a encore beaucoup de chambres doubles. C'est une configuration particulière qui n'est pas très favorable malheureusement en cas d'épidémie. On fait le maximum dans la mesure où on ne peut pas faire de secteur protégé, et c'est très compliqué", regrette le directeur de l'établissement.

"Le médecin coordinateur a mis en place très rapidement un protocole de soins individualisé. Il y en a qui ont très peu de symptômes, d'autres qui en ont plus. On a quelques personnes qui ont un concentrateur d'oxygène, de cinq à six. Il n'y a pas de personnes hospitalisées", précise Michel Belleville qui précise que l'Ehpad de Mouzon a "très rapidement mis en place une communication à destination des familles".

Ces dernières sont "plutôt compréhensives" pour la plupart ajoute le directeur qui souligne que "la différence avec le début de l'épidémie c'est vraiment que le virus circule très très fortement dans notre département, ce qui n'était pas le cas du tout en mars".

À écouter également dans ce journal :

