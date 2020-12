Coronavirus : quel avenir pour le transport aérien ?

publié le 10/12/2020 à 07:30

Depuis le début de l'année 2020, le monde tourne au ralenti et le transport aérien est l'un des secteurs les plus touchés par la crise du Coronavirus. La baisse du trafic est de l'ordre de 75%, c'est sans précédent.

Ce krach spectaculaire est bien résumé par le patron de la compagnie aérienne allemande Lufthansa : "L'aviation a connu en 65 jours la destruction de 65 ans de croissance". Alors à quand la reprise ? Pas avant 2023, voire 2029 selon les plus pessimistes. Mais un signe encourageant est à relever : le trafic en Chine a retrouvé au plan intérieur son niveau d'avant la crise.

La question que pose cette crise et notamment celle de la crise du transport aérien, c'est celle du changement de comportement des hommes : aurons-nous toujours envie de voyager ?

Il y a plusieurs remises en question du système, dans le milieu professionnel par exemple, où l'on s'est rendu compte que l'on pouvait réduire drastiquement les déplacements, grâce à des outils comme Zoom, et dans la société civile, où l'on est de plus en plus sensible aux questions environnementales.

