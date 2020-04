Coronavirus : l’ivermectine, un traitement efficace contre le Covid-19 ?

publié le 20/04/2020 à 18:37

Un anti-poux pourrait-il traiter le coronavirus ? C'est en tout cas le pari d'une équipe de recherche australienne, qui mise sur l'ivermectine pour lutter contre le Covid-19.

Il s'agit d'un vermifuge, prescrit pour traiter des troubles liés à des parasites, comme les poux mais aussi les vers intestinaux ou encore des acariens responsables de la gale. Des scientifiques australiens ont prouvé les effets de ce produit en laboratoire contre le coronavirus, explique Le Nouvel Obs.

Les expériences ont été réalisées sur des cellules de culture. En laboratoire, de l'ivermectine a été ajoutée à des échantillons de cellules humaines infectées SARS-Cov-2, le virus responsable du Covid-19.

Résultat ? "Nous avons montré qu’une seule dose d’ivermectine pouvait tuer le Covid-19 dans une boîte de Petri dans les 48 heures, ce qui indique une activité antivirale puissante", assure le Dr. David Jans, professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l’université Monash et co-auteur de ce travail scientifique. La Dr. Kylie Wagstaff, l'autrice principale de l'étude, affirme qu'à peine 24 heures plus tard, "il y avait une réduction significative" de la présence du virus.

Un médicament déjà sur le marché

Après ces résultats encourageants, le médicament va-t-il commencé à être prescrit, comme c'est le cas avec l'hydroxychloroquine en France ? Pas tout de suite. Même si les résultats en laboratoire sont prometteurs, il est indispensable d'effectuer des tests cliniques sur des patients avant de pouvoir dire si, oui ou non, l'ivermectine est efficace contre le coronavirus.

Un résultat positif en laboratoire ne signifie pas automatiquement que cela va fonctionner chez l'humain. "Ce que nous devons vraiment savoir est si l’on peut traduire la concentration d’ivermectine utilisée en laboratoire dans des études humaines, et en sécurité", prévient la doctoresse Jill Weatherhead, de la faculté de médecine de Houston, qui a examiné l’étude.

La bonne nouvelle, si le traitement s'avérait efficace, est que l'ivermectine est déjà sur le marché. "L’ivermectine est très largement utilisée et est considérée comme un médicament sûr", explique Kylie Wagstaff. "Dans une période où nous avons une pandémie et qu’il n’y a pas de traitement approuvé, si nous avions un composé qui est déjà disponible dans le monde cela pourrait aider les gens plus tôt", ajoute-t-elle.



Attention à l'automédication cependant. L'ivermectine présente des effets secondaires, même s'ils sont "généralement peu graves et de courte durée". Le ministère de la Santé prévient qu'il y a un risque d'hépatite aiguë et de difficulté respiratoire. Ces effets sont rares, mais il est indispensable de consulter un médecin avant d'ingérer quoique ce soit.